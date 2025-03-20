Азаренко с победы стартовала на «тысячнике» в Майами, уверенно переиграв Калинину

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами. В матче первого круга белоруска победила в двух сетах 55-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Азаренко четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Калиника выполнила один эйс, также не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла за матч один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Майами Виктория Азаренко сыграет с 14-й ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

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