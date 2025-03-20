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Определился соперник Даниила Медведева на старте турнира в Майами

Определился соперник Даниила Медведева на старте турнира в Майами
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Испанец Хауме Мунар вышел во второй круг турнира в Майами. На старте турнира он обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Майами (м). 1-й круг
20 марта 2025, четверг. 01:35 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Мунар сделал три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету француза 13 эйсов и три двойные ошибки.

В следующем круге Мунар встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.

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