Определился соперник Даниила Медведева на старте турнира в Майами

Испанец Хауме Мунар вышел во второй круг турнира в Майами. На старте турнира он обыграл француза Артура Риндеркнеша со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Мунар сделал три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету француза 13 эйсов и три двойные ошибки.

В следующем круге Мунар встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.