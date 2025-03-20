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Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой 20-летней давности

Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой 20-летней давности
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой в топ-6 рейтинга WTA за последние 20 лет. Последний раз подобного успеха добивалась ещё одна россиянка Мария Шарапова 7 марта 2005 года – с тех пор прошло 1045 недель, сообщает Opta Ace в социальной сети X.

Напомним, Андреева стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в финальном матче белоруску Арину Соболенко. Этот титул стал третьим в карьере Мирры Андреевой, вторым «тысячником». Отметим, что российская теннисистка выиграла 12 матчей подряд.

В гонке на Итоговый турнир WTA Андреева поднялась на третью строчку.

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