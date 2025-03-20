Азаренко повторила рекорд Кузнецовой по числу выступлений в Майами и Индиан-Уэллсе

Белоруска Виктория Азаренко в 32-й раз выступила в основной сетке женского одиночного разряда в Майами и Индиан-Уэллсе, сравнявшись с рекордом россиянки Светланы Кузнецовой по количеству выступлений среди всех игроков на этих двух турнирах с 1989 года.

На третьем месте по этому показателю находится американка Винус Уильямс, на счету которой 31 выступление на этих двух турнирах.

Ранее сообщалось, что Азаренко вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами. В матче первого круга белоруска победила в двух сетах 55-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину со счётом 6:3, 6:1.

В следующем круге Азаренко сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.