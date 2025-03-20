Ник Кирьос — о первой победе с октября 2022 года: думал, больше никогда не сыграю в теннис

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос высказался о победе в матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Майами с 101-й ракеткой рейтинга американцем Маккензи Макдональдом со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
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«Честно говоря, я думал, что больше никогда не сыграю в теннис. Всё шло к этому. Я общался с моими тренерами и командой, парнями, которые оставляют свои семьи, чтобы быть здесь со мной. Я говорил: «Слушайте, я не знаю, как долго смогу это продолжать». Эта победа добавляет мне немного энергии, но нужно быть реалистом. Завтра посмотрим, как будет себя чувствовать моя запястья. Здесь действительно тяжело.
Когда я увидел жеребьёвку, я не чувствовал уверенности в том, что смогу справиться с кем-либо. За последние шесть месяцев моё запястье не было в лучшем состоянии. Но, наверное, имея одну победу над Маки [Маккензи Макдональд], у меня появился опыт, на который можно опереться. Он отличный игрок, очень сложный соперник. Это определённо застало меня врасплох. Я не привык к такой скорости мяча. Я прошёл долгий путь, даже просто чтобы начать матч и переживать, смогу ли его закончить. Но выйти и одержать победу, почувствовать, что я опять принадлежу этому миру — это довольно особенное чувство», — сказал Кирьос в интервью на корте.
Отметим, эта победа стала для Кирьоса первой с октября 2022 года. С тех пор австралиец потерпел два поражения в матчах ATP. Следующим соперником 29-летнего австралийца на турнире станет 23-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов.
Кто чаще всех побеждал на «Ролан Гаррос»:
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