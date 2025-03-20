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Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 19 на 20 марта

В ночь с 19 на 20 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился второй игровой день хардового теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых значимых матчей (победители в парах выделены курсивом).

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Первый круг. Результаты матчей с 19 на 20 марта мск:

Камилла Рахимова (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 3:6, 2:6.

— — 6:4, 3:6, 2:6. Вероника Кудерметова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 7:6 (7:5).

— Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 7:6 (7:5). Анастасия Потапова (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7).

— — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7). Саяка Исии (Япония, WC) — Эмма Радукану (Великобритания) — 2:6, 1:6.

— 2:6, 1:6. Эрика Андреева (Россия, WC) — Элина Аванесян (Армения) — 1:6, 7:6 (7:4), 4:6.

— — 1:6, 7:6 (7:4), 4:6. Айла Томлянович (Австралия, WC) — Бернарда Пера (США, Q) — 3:6, 2:6.

— 3:6, 2:6. Кэти Бултер (Великобритания) — Питон Стирнс (США) — 4:6, 2:6.

— 4:6, 2:6. Даяна Ястремская (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6, 6:1, 5:7.

— 4:6, 6:1, 5:7. Ангелина Калинина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 3:6, 1:6.

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