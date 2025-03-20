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Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 19 на 20 марта

Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 19 на 20 марта
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В ночь с 19 на 20 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился второй игровой день хардового теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых значимых матчей (победители в парах выделены курсивом).

Календарь турнира WTA-1000 в Майами
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Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Первый круг. Результаты матчей с 19 на 20 марта мск:

  • Камилла Рахимова (Россия)Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 3:6, 2:6.
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 7:6 (7:5).
  • Анастасия Потапова (Россия)Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7).
  • Саяка Исии (Япония, WC) — Эмма Радукану (Великобритания) — 2:6, 1:6.
  • Эрика Андреева (Россия, WC)Элина Аванесян (Армения) — 1:6, 7:6 (7:4), 4:6.
  • Айла Томлянович (Австралия, WC) — Бернарда Пера (США, Q) — 3:6, 2:6.
  • Кэти Бултер (Великобритания) — Питон Стирнс (США) — 4:6, 2:6.
  • Даяна Ястремская (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6, 6:1, 5:7.
  • Ангелина Калинина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 3:6, 1:6.

Видео: Успехи российских теннисисток на Олимпиаде

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