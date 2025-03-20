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«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 19 на 20 марта

В ночь с 19 на 20 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился второй игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых значимых матчей (победители в парах выделены курсивом).

Теннис. Турнир категории «Мастерс» в Майами (США). Первый круг. Результаты матчей с 19 на 20 марта мск:

Александр Бублик (Казахстан) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4.

— Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4. Александар Вукич (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:2, 4:6, 2:6.

— 6:2, 4:6, 2:6. Гаэль Монфис (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 3:6, 6:4.

— Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 3:6, 6:4. Маккензи Макдональд (CША) — Ник Кирьос (Австралия) — 6:3, 3:6, 4:6.

— 6:3, 3:6, 4:6. Александр Ковачевич (CША) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 4:6.

— 4:6, 4:6. Артур Риндеркнеш (Франция) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 6:7 (5:7).

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