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«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 19 на 20 марта

«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 19 на 20 марта
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В ночь с 19 на 20 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился второй игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых значимых матчей (победители в парах выделены курсивом).

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами

Теннис. Турнир категории «Мастерс» в Майами (США). Первый круг. Результаты матчей с 19 на 20 марта мск:

  • Александр Бублик (Казахстан) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 6:3, 6:4.
  • Александар Вукич (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:2, 4:6, 2:6.
  • Гаэль Монфис (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:3, 3:6, 6:4.
  • Маккензи Макдональд (CША) — Ник Кирьос (Австралия) — 6:3, 3:6, 4:6.
  • Александр Ковачевич (CША) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 4:6.
  • Артур Риндеркнеш (Франция) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 6:7 (5:7).

Видео: Бублик сломал ракетку и подарил ее болельщику

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