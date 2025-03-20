Американский бизнесмен выложил фото с ужина с известными теннисистами в Майами

Известный американский инвестор и бизнесмен Дэвид Грутман, владеющий несколькими популярными ночными клубами и ресторанами в Майами, поделился фотографиями с известными теннисистами. В это время проходит «Мастерс» в Майами.

На фото запечатлены третья ракетка мира Карлос Алькарас, пятая ракетка рейтинга Новак Джокович, болгарин Григор Димитров, итальянец Маттео Берреттини, а также завершивший карьеру аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро. На ужине также присутствовали известные теннисистки: белоруска Арина Соболенко и хорватка Донна Векич.

Фото: Соцсети Грутмана

Фото: Соцсети Грутмана

Фото: Соцсети Грутмана

Напомним, турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Победителем прошлого года является итальянец Янник Синнер.