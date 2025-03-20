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Паула Бадоса и Стефанос Циципас посетили матч баскетбольной команды «Майами Хит»

Паула Бадоса и Стефанос Циципас посетили матч баскетбольной команды «Майами Хит»
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11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и 10-й номер рейтинга ATP грек Стефанос Циципас посетили матч НБА между «Майами Хит» и «Детройт Пистонс» в Майами (США). Победу одержали гости со счётом 116:113.

Фото: Из личного архива Бадосы

В Майами теннисисты принимают участие в престижных турнирах WTA-1000 и на «Мастерсе». Во втором круге Бадоса сыграет с канадской спортсменкой Викторией Мбоко, а Циципас — с представителем Китайского Тайбэя Чун Син Ценом.

На прошедшем турнире в Индиан-Уэллсе Стефанос Циципас дошёл до четвёртого круга, где проиграл датчанину Хольгеру Руне. Паула Бадоса снялась с соревнований из-за травмы.

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