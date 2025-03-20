Елена Рыбакина опубликовала счастливые фотографии из Майами

Восьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фотографии из своего отеля в Майами (США) на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

«Всегда здорово вернуться сюда», — подписала публикацию Рыбакина.

Фото: Из личного архива Рыбакиной

Фото: Из личного архива Рыбакиной

Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами Елена Рыбакина сыграет с американской теннисисткой Эшлин Крюгер. В прошлом году Елена играла в финале этих соревнований. В решающем матче она уступила американке Даниэль Коллинз.

На прошедшем турнире в Индиан-Уэллсе Рыбакина дошла до четвёртого круга, где потерпела разгромное поражение от 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.