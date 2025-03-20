Мирра Андреева сыграла в падел с первой ракеткой мира испанцем Коэльо

Шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сыграла в падел с первой ракеткой мира в этом виде спорта испанцем Артуро Коэльо. Небольшой ролик опубликовала пресс-служба турнира в Майами (США).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео, как юная россиянка демонстрирует свои навыки игры в падел:

Во втором круге турнира WTA-1000 в Майами Мирра сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

В воскресенье, 16 марта, Мирра Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Для неё эта победа стала второй подряд на «тысячнике» после титула в Дубае (ОАЭ) в феврале. Мирра выиграла 12 матчей кряду.