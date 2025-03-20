Федерико Чина стал первым теннисистом 2007 г. р. и младше, выигравшим матч на «Мастерсе»

441-я ракетка мира 17-летний итальянец Федерико Чина стал первым теннисистом 2007 года рождения и младше, выигравшим матч на турнире серии «Мастерс». В среду, 19 марта, он одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей (7:6, 7:6) в первом круге «тысячника» в Майами. Это была его первая игра в основной сетке «Мастерсов».
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Встреча продолжалась 1 час 50 минуты. Чина три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника 15 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге турнира в Майами 17-летний теннисист встретится с болгарином Григором Димитровым, занимающим 15-ю строчку рейтинга ATP. Отметим, что Чина получил уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Майами.
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