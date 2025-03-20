17-летний Федерико Чина повторил достижение Янника Синнера на турнирах серии «Мастерс»
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441-я ракетка мира 17-летний Федерико Чина стал вторым итальянским теннисистом, выигравшим дебютный матч на турнире серии «Мастерс» до 18 лет. В среду, 19 марта, он одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей (7:6, 7:6) в первом круге «тысячника» в Майами.
Майами (м). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 20:55 МСК
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Федерико Чина
Ф. Чина
Итальянцы, побеждавшие в своём первом матче на «Мастерсах» в возрасте до 18 лет:
- Янник Синнер — 17 лет и 269 дней;
- Федерико Чина — 17 лет и 354 дня.
Во втором круге турнира в Майами Чина встретится с болгарином Григором Димитровым, занимающим 15-ю строчку рейтинга ATP. Отметим, что Чина получил уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Майами.
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