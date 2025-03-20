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«Во втором сете у меня были судороги». 17-летний Чина — о первой победе на «Мастерсах»

«Во втором сете у меня были судороги». 17-летний Чина — о первой победе на «Мастерсах»
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441-я ракетка мира 17-летний итальянец Федерико Чина прокомментировал победу в первом круге «Мастерса» в Майами над аргентинцем Франсиско Комесаньей (7:6, 7:6) в своём дебютном матче в основной сетке «тысячников».

Майами (м). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 20:55 МСК
Франсиско Комесанья
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 2
7 7 		7 7
         
Федерико Чина
Италия
Федерико Чина
Ф. Чина

«Я измучен, но очень рад. Я был хорош в важные моменты, во втором сете у меня были судороги, и мне было трудно двигаться, но я не сдавался. Я отдал все силы и много боролся, я не мог проиграть.

Я очень рад встретиться во втором круге с таким игроком, как Димитров, не могу дождаться», — сказал теннисист в эфире Sky Sport.

Во втором круге турнира в Майами 17-летний теннисист встретится с болгарином Григором Димитровым, занимающим 15-ю строчку рейтинга ATP. Отметим, что Чина получил уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Майами.

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