«Во втором сете у меня были судороги». 17-летний Чина — о первой победе на «Мастерсах»

441-я ракетка мира 17-летний итальянец Федерико Чина прокомментировал победу в первом круге «Мастерса» в Майами над аргентинцем Франсиско Комесаньей (7:6, 7:6) в своём дебютном матче в основной сетке «тысячников».

«Я измучен, но очень рад. Я был хорош в важные моменты, во втором сете у меня были судороги, и мне было трудно двигаться, но я не сдавался. Я отдал все силы и много боролся, я не мог проиграть.

Я очень рад встретиться во втором круге с таким игроком, как Димитров, не могу дождаться», — сказал теннисист в эфире Sky Sport.

Во втором круге турнира в Майами 17-летний теннисист встретится с болгарином Григором Димитровым, занимающим 15-ю строчку рейтинга ATP. Отметим, что Чина получил уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Майами.