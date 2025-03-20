Дядя Рафаэля Надаля сравнил воспитание юных теннисистов с экспериментами на мышах

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, сравнил развитие психологии теннисистов с экспериментом, проведённым над мышью в 1950-х годах.

«Мы все знаем истории об экстремальных ситуациях и людях, которые преодолели трудности, потому что у них была мотивация. Было исследование о мыши, которую поместили в ведро с водой, и мышь держалась и держалась, пока через 8 или 10 минут не сдалась и не начала тонуть. Мышь спасли, когда она сдалась. В следующий раз она уже надеялась на то, что её спасут, и вместо того, чтобы продержаться 8 минут, она продержалась вдвое дольше (на самом деле она продержалась намного дольше. — Прим. источника).

Это реальность, которая случается с большинством детей, и с Рафаэлем, и со всеми остальными. Когда есть надежда на то, что если вы будете бороться, то победите, очевидно, вы сможете продержаться [на корте] намного дольше. Если вы не верите, что изменения в игре не сделают вас лучше, то у вас, вероятно, не будет мотивации продержаться дольше, чем друге», — приводит слова Надаля Relevo.