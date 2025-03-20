Дядя Надаля: кто выстоял в концлагерях? Люди, у которых была надежда и причина на это

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, высказался о построении характера теннисистов.

«Современные люди хотят изобретать вещи заново, но всё уже было известно во времена греков. Если вы почитаете классику, то увидите то же самое. Теперь мы верим, что, делая все наоборот, мы получим лучшие результаты. Гёте, один из величайших мыслителей Германии, сказал: «Талант формируется в спокойствии, а характер строится в бурю».

И это правда, чтобы сформировать сильный характер, с вами должно что-то случиться. Кто выстоял в концентрационных лагерях? Люди, у которых была надежда и причина выстоять», — приводит слова Надаля Relevo.