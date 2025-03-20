Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану во второй раз в 2025 году завершила сотрудничество с тренером

Эмма Радукану во второй раз в 2025 году завершила сотрудничество с тренером
Аудио-версия:
Комментарии

60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану завершила сотрудничество со словацким тренером Владимиром Платеником после одного матча на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В 2025 году Радукану прекратила работу уже с двумя специалистами.

«Эмма испытывает огромное уважение к Владо и работе, которую они сделали, но она двигалась не совсем в правильном направлении. Теперь Эмма сосредоточена на том, чтобы выступить как можно лучше в Майами, после уверенного старта, и продолжит искать подходящего тренера», — приводит слова представителя Радукану Tennis365.

По информации источника, Платеник заявлял, что работа Радукану была «тренерским самоубийством». Неясно, сыграл ли этот комментарий роль в быстром завершении рабочих отношений. Ранее Платеник тренировал российских теннисисток Дарью Касаткину и Веронику Кудерметову.

Материалы по теме
Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Майами, где встретится с Наварро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android