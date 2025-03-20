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Аргентинского теннисиста Франсиско Комесанью заподозрили в курении во время матча в Майами

Аргентинского теннисиста Франсиско Комесанью заподозрили в курении во время матча в Майами
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67-ю ракетку мира аргентинского теннисиста Франсиско Комесанью заподозрили в курении сигарет в матче квалификационного раунда хардового «Мастерса» в Майами с американцем Майклом Ммо (6:3, 6:4), занимающим 287-ю строчку рейтинга ATP.

После выигранного первого сета аргентинец достал из сумки что-то похожее на сигарету и сунул в рот. Многим показалось, что 24-летний Комесанья закурил, но позже оказалось, что он принял жевательную таблетку.

Фото: Кадр из трансляции

В следующем матче предварительного этапа «тысячника» в Майами Комесанья обыграл 155-ю ракетку мира японца Синтаро Мочизуки (7:6 (7:4), 7:5), но в первом круге основной сетки «Мастерса» уступил 17-летнему итальянцу Федерико Чине (6:7 (4:7), 6:7 (2:7)).

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