Ник Кирьос — об иске PTPA: мне кажется, нас не слышат. Теперь всё должно измениться

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об участии в иске Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) в суды разных стран к международным теннисным организациям.

«Первой целью PTPA было заставить игроков быть услышанными. Мне кажется, нас не слышат. Например, мы используем разные мячи практически каждую неделю, чего совершенно не должно происходить на профессиональном уровне.

У ATP было очень много власти, они ничего никому не показывали. Теперь всё должно измениться, им придётся показать, как всё работает, и вот тогда люди действительно поймут, что на самом деле всё делалось неправильно в течение многих лет.

Не думаю, что игроки в конечном итоге были очень довольны тем, сколько они зарабатывают по сравнению с другими видами спорта. Это, безусловно, одна из главных причин», — приводит слова Кирьоса Tennis365.