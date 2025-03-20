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«За всё приходится платить». Экс вторая ракетка мира — о спаде в игре Карлоса Алькараса

«За всё приходится платить». Экс вторая ракетка мира — о спаде в игре Карлоса Алькараса
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Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха поделился мнением о причинах спада в игре соотечественника, четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса.

«На него многое давит. Всё в карьере Карлитоса развивалось очень быстро. Он всё еще пытается понять, кто он, за что борется, какова жизнь в туре. В одночасье он стал большой звездой.

Да, он выигрывает титулы, зарабатывает большие деньги, но за всё это приходится платить. Слава, которая освещает его, имеет невероятные размеры. О нём уже снимают документальные фильмы, фанаты обожают его, все называют его кумиром. Это огромное напряжение. Как физическое, так и психологическое», — приводит слова Корретхи TNT Sports.

Напомним, Алькарас проиграл британскому теннисисту Джеку Дрейперу (1:6, 6:0, 4:6) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В данный момент испанец готовится к старту на «тысячнике» в Майами. В матче второго круга он сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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