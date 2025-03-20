Фото: Мирра Андреева с командой, мамой и Гарбинье Мугурусой в Майами

Шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вместе с командой и мамой встретилась с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой в Майами (США).

Фото: Из личного архива агента Андреевой

31-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года. Мугуруса работала со специалистом Кончитой Мартинес, которая сейчас является тренером Мирры Андреевой.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Майами Мирра сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

В воскресенье, 16 марта, Мирра Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Для неё эта победа стала второй подряд на «тысячнике» после титула в Дубае (ОАЭ) в феврале. Мирра выиграла 12 матчей кряду.