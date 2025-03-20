Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Мирра Андреева с командой, мамой и Гарбинье Мугурусой в Майами

Фото: Мирра Андреева с командой, мамой и Гарбинье Мугурусой в Майами
Комментарии

Шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вместе с командой и мамой встретилась с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» испанкой Гарбинье Мугурусой в Майами (США).

Фото: Из личного архива агента Андреевой

31-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года. Мугуруса работала со специалистом Кончитой Мартинес, которая сейчас является тренером Мирры Андреевой.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Майами Мирра сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

В воскресенье, 16 марта, Мирра Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Для неё эта победа стала второй подряд на «тысячнике» после титула в Дубае (ОАЭ) в феврале. Мирра выиграла 12 матчей кряду.

Материалы по теме
Видео
Мирра Андреева сыграла в падел с первой ракеткой мира испанцем Коэльо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android