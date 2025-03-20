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Роддик — о словах Алькараса про нервы: не говори людям такое, они думают, что ты непобедим

Роддик — о словах Алькараса про нервы: не говори людям такое, они думают, что ты непобедим
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Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, который признался в особой нервозности перед полуфинальным матчем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, Алькарас проиграл британцу Джеку Дрейперу (1:6, 6:0, 4:6).

«У меня есть один вопрос. Если вы в команде Алькараса, когда честность становится чрезмерной? Он выиграл четыре турнира «Большого шлема», ему 21 год. Вы хотите, чтобы люди знали, что иногда у него есть такая психологическая неуверенность?

Как человек, который наблюдает за игрой как фанат, я это ценю, потому что такое такие высказывания делают его ближе к нам. Очень здорово, что он поделился этим. Но если вы в его команде, надо ли им сказать Карлосу: «Не говори людям такое, они думают, что ты непобедим»?» — приводит слова Роддика Tennis365.

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