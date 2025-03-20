Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 20 на 21 марта

Сегодня вечером, 20 марта, и в ночь на 21 марта по московскому времени пройдут очередные матчи хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч первого круга.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). 1/64 финала. 20-21 марта (время московское):
20 марта:
18:00. Чжэн Циньвэнь (9-я сеяная, Китай) — Лорен Дэвис (США);
18:00. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Жасмин Паолини (6, Италия);
19:30. Эшлин Крюгер (США) — Елена Рыбакина (7, Казахстан);
20:30. Кори Гауфф (3, США) — Софья Кенин (США);
21:00. Онс Жабер (31, Тунис) — Катерина Синякова (Чехия);
21:00. Екатерина Александрова (18, Россия) — Магда Линетт (Польша);
22:00. Арина Соболенко (1, Беларусь) — Виктория Томова (Болгария);
22:30. Дарья Касаткина (12, Россия) — Хейли Баптист (США).
21 марта:
00:00. Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия).