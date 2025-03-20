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«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 20 на 21 марта

«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 20 на 21 марта
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В ночь с 20 на 21 марта пройдут первые матчи хардового турнира серии «Мастерс» в Майами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч первого круга соревнований в США.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Первый круг, частично. 20-21 марта (время московское):

  • 19:00. Кристофер Юбэнкс (США) — Райлли Опелка (США);
  • 19:00. Кей Нисикори (Япония) — Йосихито Нисиока (Япония);
  • 21:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
  • 22:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Дженсон Бруксби (США);
  • 00:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Якуб Меншик (Чехия);
  • 2:00. Жоао Фонсека (Бразилия) — Лёнер Тьен (США).
Календарь "Мастерса" в Майами
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