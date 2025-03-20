«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 20 на 21 марта

В ночь с 20 на 21 марта пройдут первые матчи хардового турнира серии «Мастерс» в Майами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч первого круга соревнований в США.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Первый круг, частично. 20-21 марта (время московское):