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Корретха — о Джоковиче: играть ради игры не имеет смысла

Корретха — о Джоковиче: играть ради игры не имеет смысла
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Бывший теннисист, экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха поделился мнением о причинах спада в игре 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» 37-летнего серба Новака Джоковича.

«Я думаю, что ему действительно нужно знать, чего именно он хочет, потому что просто играть ради игры не имеет смысла. В чём цель продолжения его карьеры? Это очень важно для него. Потому что иначе как ты будешь мотивировать себя и продолжать стремиться вперёд?
Я думаю, что одна из самых важных вещей не только в теннисе, но и в жизни — это быть преданным тому, что вы делаете. Итак, какова его цель сейчас? Над чем он хочет работать, чтобы достичь этой цели?
Конечно, он заслуживает всяческих похвал, и, пока он не завершит карьеру, он всегда будет претендентом на победу в любом турнире. Но, безусловно, есть над чем подумать.

Я думаю, что ему нужно выиграть несколько матчей, чтобы чувствовать себя немного счастливее от того, что он путешествует и участвует в турнирах», — приводит слова Корретхи TNT Sports.

Ранее Джокович потерпел сенсационное поражение от 85-й ракетки мира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (2:6, 6:3, 1:6) во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В данный момент сербский теннисист готовится к старту на «тысячнике» в Майами. В матче второго круга он сыграет с австралийцем Ринки Хидзикатой.

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