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Корретха — об игре Алькараса: в мире много других мест, где можно посмотреть отличное шоу

Корретха — об игре Алькараса: в мире много других мест, где можно посмотреть отличное шоу
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Бывший теннисист, экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался об игре соотечественника, четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса.

«Карлитос — действительно вдохновляющий человек, который живёт чувствами и действует в соответствии с этим. Но в таком практичном и быстро меняющемся виде спорта, как теннис, на мой взгляд, ему придётся понять, что он должен делать. Возможно, в такие моменты ему нужно быть просто надёжным, а не самым зрелищным человеком на планете, потому что в мире есть и другие места, где можно посмотреть отличное шоу.

Вы теннисист, и это нормально, что вы стараетесь показать хороший результат, а люди хотят хорошо провести время. Но в теннисе бывают моменты, когда хорошо провести время невозможно», — приводит слова Корретхи TNT Sports.

Напомним, на прошлой неделе Алькарас проиграл британскому теннисисту Джеку Дрейперу (1:6, 6:0, 4:6) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В данный момент испанец готовится к старту на «тысячнике» в Майами. В матче второго круга он сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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