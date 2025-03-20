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Арина Соболенко опубликовала фото с вечеринки в Майами с бойфрендом и Карлосом Алькарасом

Арина Соболенко опубликовала фото с вечеринки в Майами с бойфрендом и Карлосом Алькарасом
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в соцсетях фотографии с вечеринки в Майами (США).

На снимках Соболенко позирует со своим молодым человеком Георгисом Франгулисом, с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и американским бизнесменом Давидом Грутманом.

Фото: Flaunt Magazine

Соболенко и Франгулис

Соболенко и Франгулис

Фото: Flaunt Magazine

Соболенко и Алькарас

Соболенко и Алькарас

Фото: Flaunt Magazine

Соболенко, Франгулис и семья Грутман

Соболенко, Франгулис и семья Грутман

Фото: Flaunt Magazine

На стартовавшем на этой неделе турнире категории WTA в Майами Соболенко сыграет первый матч с представительницей Болгарии Викторией Томовой.

В 2025 году Соболенко три раза играла в финалах турниров WTA. Она победила в австралийском Брисбене, а затем уступила в двух решающих матчах подряд — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе.

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