Арина Соболенко опубликовала фото с вечеринки в Майами с бойфрендом и Карлосом Алькарасом

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в соцсетях фотографии с вечеринки в Майами (США).
На снимках Соболенко позирует со своим молодым человеком Георгисом Франгулисом, с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и американским бизнесменом Давидом Грутманом.
Фото: Flaunt Magazine
Соболенко и Франгулис
Фото: Flaunt Magazine
Соболенко и Алькарас
Фото: Flaunt Magazine
Соболенко, Франгулис и семья Грутман
Фото: Flaunt Magazine
На стартовавшем на этой неделе турнире категории WTA в Майами Соболенко сыграет первый матч с представительницей Болгарии Викторией Томовой.
В 2025 году Соболенко три раза играла в финалах турниров WTA. Она победила в австралийском Брисбене, а затем уступила в двух решающих матчах подряд — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе.