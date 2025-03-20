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Директор PTPA объяснил странное включение имени Хольгера Руне в судебный иск к ATP и WTA

Директор PTPA объяснил странное включение имени Хольгера Руне в судебный иск к ATP и WTA
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Исполнительный директор Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) Ахмад Нассар объяснил, почему в иске к ATP, WTA, ITF и ITIA в качестве примера было приведено имя датского теннисиста Хольгера Руне.

В одном из пунктов PTPA обвиняет организации в несправедливом распределении игроков на выставочных матчах, в частности, на нашумевшем Six Kings Slam в Саудовской Аравии. В иске отмечается, что Руне был «единственным приглашённым игроком, который никогда не выигрывал турнир «Большого шлема», и единственным, кто не входил в топ-10 рейтинга ATP. Однако Руне «давно рекламировался как будущий соперник Синнера и Алькараса».

«Я не ожидал этого, хотя должен был. У нас определённо не было намерения его выделять! И уж точно не в негативном ключе — на самом деле этот пример демонстрирует мини-систему свободного рынка в действии. Организаторы показательного турнира решили, кого они хотят пригласить, на основе множества факторов и в итоге собрали невероятный состав игроков», — приводит слова Нассара Ubitennis.

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