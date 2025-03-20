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Директор PTPA: с Синнером обошлись несправедливо. Система не работает и должна измениться

Директор PTPA: с Синнером обошлись несправедливо. Система не работает и должна измениться
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Исполнительный директор Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) Ахмад Нассар высказался о затронутой в иске организации к ATP, WTA, ITF и ITIA проблеме разрешения допинг-дел на фоне скандальной ситуации с итальянцем Янником Синнером.

«С Янником обошлись несправедливо из-за вышедшей из-под контроля, незаконной и не соответствующей цели антидопинговой программы. Некоторые отметили, что с ним обошлись иначе, чем со многими другими игроками.

Решение здесь не в том, чтобы относиться к нему так же несправедливо, как и к другим. И даже не в том, чтобы относиться к другим так же, как к Яннику. Наше решение — справедливое отношение ко всем игрокам!

Если вина не доказана, как постановили ITIA и ВАДА, как возможно, что дело рассматривалось почти год и всё равно привело к трехмесячной дисквалификации, которая сейчас идёт? Система не работает и должна измениться», — приводит слова Нассара UbiTennis.

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