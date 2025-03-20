«Немного странно». Даниил Медведев рассказал, чьи матчи любил смотреть в юном возрасте

Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал игрока, за которым ему нравилось наблюдать в юном возрасте.

«Знаете, чьи матчи мне очень нравилось смотреть? Особенно на грунтовых кортах, что немного странно. Флориана Майера. Я играл свой первый финал челленджера против него. Чувствовал себя хорошо, но проиграл 2:6, 1:6. Он просто уничтожил меня и мою игру», — сказал Медведев в эфире своего спонсора Lacoste.

Немецкий теннисист Флориан Майер завершил карьеру в 2018 году. Матч, о котором вспомнил Медведев, проходил в 2016 году на хардовом челленджере в словенском Портороже.