Жоао Фонсека — о своём прогрессе: год назад я ещё был худым

60-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о своём прогрессе в физическом и психологическом плане.

– Со временем я наверстаю физическую составляющую. Год назад я ещё был худым, совсем не было мышц, а сейчас я чувствую себя намного лучше на корте, в пятисетовых матчах на «Шлемах». Я действительно хорошо продвинулся в этом плане.

Что касается ментальной стороны, то это придёт с опытом. Это мой второй год в туре, новый опыт. Я впервые здесь, в Майами, так что я просто наслаждаюсь каждым моментом и знакомлюсь с новыми турнирами. Думаю, что ментальная составляющая важна при игре против сильных соперников — игроков из топ-50, топ-20, может быть, даже топ-10. Так что, бывая на таких турнирах, я получу больше опыта, и моя психологическая устойчивость станет лучше, — сказал бразилец на пресс-конференции.

На прошлой неделе Фонсека выиграл челленджер в Финиксе. В финале он победил Александра Бублика из Казахстана.