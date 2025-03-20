Ник Кирьос ответил, сможет ли он пройти Хачанова во втором круге «Мастерса» в Майами

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос поделился ожиданиями от предстоящего матча с 23-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым во втором круге хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

«Смогу ли я победить Хачанова? Скорее всего, нет. Но я попробую, а там посмотрим», — приводит слова Кирьоса Tennis.

В первом круге турнира в Майами Кирьос обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Эта победа стала для него первой с октября 2022 года. Карен Хачанов из-за высокого посева освобождён от матча в 1/64 финала.