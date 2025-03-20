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Ник Кирьос: я был в таком состоянии, что не мог ударить по мячу для пинг-понга

Ник Кирьос: я был в таком состоянии, что не мог ударить по мячу для пинг-понга
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Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос поделился эмоциями после своей первой за 2,5 года победы в ATP. В матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Майами он обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4.

Майами (м). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 22:40 МСК
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Не буду врать, я был близок к тому, чтобы расплакаться на корте. Я просто думаю о последних двух годах, и, честно говоря, они были довольно тяжёлыми. Я 12 недель ходил в гипсе, не мог двигать запястьем, и хирурги говорили, что я больше никогда не буду играть.

И я прислушивался к тому, что говорят вокруг. Играть — это одно, а выигрывать матчи и выполнять цели — совсем другое. Так что да, я не могу в это поверить.

Я не думаю, что до меня действительно дошло, что я сделал. Раньше я был в таком состоянии, что не мог ударить по мячу для пинг-понга, а теперь побеждаю сильного игрока. Это довольно сюрреалистично, но я знаю, что турнир ещё не закончился, и я не выиграл его или что-то в этом роде», — приводит слова Кирьоса Tennis.

Во втором круге «Мастерса» в Майами Кирьос встретится с 23-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым.

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