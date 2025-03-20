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Сын Виктории Азаренко оставил послание на камере после победы мамы в первом круге Майами

Сын Виктории Азаренко оставил послание на камере после победы мамы в первом круге Майами
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Лео, восьмилетний сын двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко, вышел с мамой на корт после её победы в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) и оставил послание на камере.

На старте соревнований Азаренко одержала уверенную победу над украинской теннисисткой Ангелиной Калининой со счётом 6:3, 6:1.

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2025, четверг. 02:10 МСК
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Фото: Кадр из трансляции

«Привет, мир», — написал Лео на камере на английском языке.

Фото: Кадр из трансляции

Во втором круге турнира в Майами Виктория Азаренко встретится с 15-й сеяной соревнований, финалисткой «Ролан Гаррос» — 2023 Каролиной Муховой из Чехии.

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