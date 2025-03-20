Сын Виктории Азаренко оставил послание на камере после победы мамы в первом круге Майами
Поделиться
Лео, восьмилетний сын двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко, вышел с мамой на корт после её победы в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) и оставил послание на камере.
На старте соревнований Азаренко одержала уверенную победу над украинской теннисисткой Ангелиной Калининой со счётом 6:3, 6:1.
Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2025, четверг. 02:10 МСК
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Фото: Кадр из трансляции
«Привет, мир», — написал Лео на камере на английском языке.
Фото: Кадр из трансляции
Во втором круге турнира в Майами Виктория Азаренко встретится с 15-й сеяной соревнований, финалисткой «Ролан Гаррос» — 2023 Каролиной Муховой из Чехии.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 марта 2025
-
17:16
-
16:42
-
16:39
-
16:33
-
16:19
-
16:16
-
16:05
-
15:50
-
15:40
-
15:21
-
15:01
-
15:00
-
14:47
-
14:45
-
14:33
-
14:30
-
14:00
-
13:37
-
12:44
-
12:43
-
12:32
-
12:18
-
12:13
-
12:01
-
11:49
-
11:38
-
11:27
-
11:03
-
10:34
-
09:54
-
09:41
-
08:30
-
07:28
-
06:45
-
05:54