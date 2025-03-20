Сын Виктории Азаренко оставил послание на камере после победы мамы в первом круге Майами

Лео, восьмилетний сын двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира белорусской теннисистки Виктории Азаренко, вышел с мамой на корт после её победы в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) и оставил послание на камере.

На старте соревнований Азаренко одержала уверенную победу над украинской теннисисткой Ангелиной Калининой со счётом 6:3, 6:1.

Фото: Кадр из трансляции

«Привет, мир», — написал Лео на камере на английском языке.

Фото: Кадр из трансляции

Во втором круге турнира в Майами Виктория Азаренко встретится с 15-й сеяной соревнований, финалисткой «Ролан Гаррос» — 2023 Каролиной Муховой из Чехии.