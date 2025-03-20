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Ник Кирьос объяснил, почему не хочет брать уайлд-кард на теннисные турниры

Ник Кирьос объяснил, почему не хочет брать уайлд-кард на теннисные турниры
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Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос рассказал, что не хочет брать уайлд-кард на теннисные турниры.

«Знаю, что, вероятно, я мог бы получить уайлд-кард на большинство турниров, но не хочу занимать места других людей. На этих турнирах много хороших молодых игроков, и мне не нравится просто приходить и брать приглашение, потому что это мешает их развитию», — приводит слова Кирьоса Tennis.

20 марта Кирьос одержал свою первую за 2,5 года победу в ATP-туре. В матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Майами он обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4. Во втором круге соревнований австралиец встретится с 23-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым.

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