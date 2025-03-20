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Ник Кирьос рассказал, сколько обезболивающих принимает перед игрой

Ник Кирьос рассказал, сколько обезболивающих принимает перед игрой
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Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос рассказал о своей травме запястья, из-за которой пропустил два сезона.

«Я не могу просто написать Доминику Тиму: «Привет, братан, тебе делали операцию на запястье, какие у тебя были осложнения?» Живу одним днём, смирившись с тем, что боль в запястье будет всегда. Принимаю около пяти обезболивающих перед игрой», — приводит слова Кирьоса Tennis.

Напомним, австрийский теннисист Доминик Тим в 31-летнем возрасте завершил спортивную карьеру из-за травмы запястья. Он– чемпион US Open — 2020, в финале которого отыгрался со счёта 0:2 по сетам против немецкого теннисиста Александра Зверева. Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP (из них один серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в 2019 году). Также он дважды играл в финалах Итогового турнира ATP.

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