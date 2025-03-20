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Феликс Оже-Альяссим назвал попадание на Итоговый турнир ATP своей целью на 2025 год

Феликс Оже-Альяссим назвал попадание на Итоговый турнир ATP своей целью на 2025 год
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19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обозначил свою цель на нынешний сезон-2025.

«Если я продолжу быть таким же стабильным, как в первые несколько месяцев, и вдобавок ко всему, если я хорошо сыграю на некоторых крупных турнирах, то, конечно, у меня есть шанс [попасть на Итоговый турнир]. Впереди ещё очень долгий путь, но я буду очень доволен, если добьюсь успеха. Я действительно думаю, что для меня это реалистичная цель в любом сезоне», — приводит слова Оже-Альяссима сайт ATP.

В 2025 году Оже-Альяссим выиграл турниры категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) и Монпелье (Франция). Кроме того, он уступил в финальном матче соревнований ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

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