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Даниил Медведев начнёт травяной сезон в Хертогенбосхе

Даниил Медведев начнёт травяной сезон в Хертогенбосхе
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Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев планирует принять участие в травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который пройдёт с 9 по 15 июня, за несколько недель до старта Уимблдона-2025.

«Даниил возвращается! Наш финалист 2022 года и восьмая ракетка мира вернётся на травяные корты Хертогенбосха», — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

«Я с нетерпением жду возвращения в Хертогенбосх. Это отличное начало сезона на травяных кортах и очень приятный турнир для выступления», — сказал сам Медведев.

Действующим чемпионом турнира в Хертогенбосхе является австралиец Алекс де Минор. Медведев в 2022 году дошёл до финала соревнований, где проиграл нидерландцу Тиму ван Рейтховену.

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