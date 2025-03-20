Видео: 44-летняя Винус Уильямс тренируется с Онс Жабер в Майами

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс провела совместную тренировку с трёхкратной финалисткой мэйджоров, бывшей второй ракеткой мира из Туниса Онс Жабер в Майами (США).

В Майами в данный момент проходит турнир категории WTA-1000. Винус на соревнования не заявлялась, однако, по всей видимости, решила потренироваться ввиду того, что проживает во Флориде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом видео с тренировки легендарной американки.

В последний раз 44-летняя Винус выходила на корт ровно год назад, в марте 2024-го. Она получила уайлд-кард на турнир в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла россиянке Диане Шнайдер.