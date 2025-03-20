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Даррен Кэхилл покинет команду Синнера раньше, чем планировалось — Gazzetta dello Sport

Даррен Кэхилл покинет команду Синнера раньше, чем планировалось — Gazzetta dello Sport
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Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, а ныне работающий с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, может покинуть нынешнюю команду «ещё до конца этого сезона», сообщает журналистка La Gazzetta dello Sport Федерика Кокки.

Напомним, в начале сезона сообщалось, что Кэхилл покинет команду Синнера по итогам 2025 года. Даррен начал работать с Янником в 2022 году, с приходом известного австралийца итальянец добился главных успехов в карьере (выиграл мэйджоры и стал первой ракеткой мира), однако также попал в допинг-скандал и сейчас отбывает дисквалификацию.

Отмечается, что Cимоне Ваньоцци (тренер, с которым Синнер работал после ухода от Рикардо Пьятти), скорее всего, покидать команду итальянца не намерен.

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