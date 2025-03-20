Карлос Алькарас привёл интересный факт под совместным фото с Ариной Соболенко

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас подметил интересный факт в комментариях под совместным фото с трёхкратной победительницей мэйджоров, первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Ранее Алькарас и Соболенко встретились на светской вечеринке в Майами и сделали фото, которые опубликовала Арина.

«Улыбайтесь, если ваш день рождения 5 мая», — написал Алькарас в комментариях, добавив эмодзи «смех».

Фото: Flaunt Magazine

Действительно, Алькарас и Соболенко родились в один день. Правда, Карлос в 2003 году, а Арина – в 1998-м.

Теннисисты в данный момент находятся в Майами, так как там проходят турниры категории WTA-1000 и серии «Мастерс».