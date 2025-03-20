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Джокович и Маррей поиграли в футбол в компании членов своей команды

Джокович и Маррей поиграли в футбол в компании членов своей команды
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В сети появилось видео, на котором 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович и его тренер, экс-шотландский теннисист Энди Маррей играют в футбол в компании других представителей их команды.

На видеоролике Новак показал хорошие навыки игры левой ногой, поучаствовав в голевой комбинации вместе с Марреем.

В данный момент 37-летний Джокович находится в Майами (США), где с 19 по 30 марта проходит турнир серии «Мастерс». Новак во втором круге встретится с австралийским теннисистом Ринки Хидзикатой, который в матче первого круга оказался сильнее ещё одного представителя Сербии Хамада Меджедовича.

Напомним, Новак Джокович в своём последнем матче во втором круге Индиан-Уэллса уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 2:6, 6:3, 1:6.

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