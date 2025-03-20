Паолини вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв в двух сетах Шрамкову

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (37-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

Паолини выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. Её соперница шесть раз подала навылет, четыре раза ошиблась на подаче и использовала 4 брейк-пойнта из 12.

В третьем круге соперницей итальянки станет победительница противостояния Онс Жабер (Тунис) — Катержина Синякова (Чехия).

Призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 963 700. Турнир проходит с 18 по 29 марта.