Паолини вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв в двух сетах Шрамкову
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (37-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:4.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 18:05 МСК
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.
Паолини выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. Её соперница шесть раз подала навылет, четыре раза ошиблась на подаче и использовала 4 брейк-пойнта из 12.
В третьем круге соперницей итальянки станет победительница противостояния Онс Жабер (Тунис) — Катержина Синякова (Чехия).
Призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 963 700. Турнир проходит с 18 по 29 марта.
Комментарии
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