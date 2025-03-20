Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паолини вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв в двух сетах Шрамкову

Паолини вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв в двух сетах Шрамкову
Комментарии

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (37-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:4.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 18:05 МСК
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

Паолини выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. Её соперница шесть раз подала навылет, четыре раза ошиблась на подаче и использовала 4 брейк-пойнта из 12.

В третьем круге соперницей итальянки станет победительница противостояния Онс Жабер (Тунис) — Катержина Синякова (Чехия).

Призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 963 700. Турнир проходит с 18 по 29 марта.

Турнирная сетка WTA-1000 в Майами
Материалы по теме
Жасмин Паолини раскрыла цель, которую поставила перед собой на турнире в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android