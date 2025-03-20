Чжэн Циньвэнь успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Майами
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче второго круга Чжэн со счётом 6:1, 7:5 обыграла 229-ю ракетку из США Лорен Дэвис.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 18:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Встреча Чжэн с Дэвис продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Циньвэнь 12 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Лорен ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующей соперницей Чжэн Циньвэнь в Майами станет победительница матча Юлия Путинцева (Казахстан, 19) — Тэйлор Таунсенд (США, Q).
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