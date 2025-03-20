Чжэн Циньвэнь успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Майами

Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Чжэн со счётом 6:1, 7:5 обыграла 229-ю ракетку из США Лорен Дэвис.

Встреча Чжэн с Дэвис продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Циньвэнь 12 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Лорен ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей Чжэн Циньвэнь в Майами станет победительница матча Юлия Путинцева (Казахстан, 19) — Тэйлор Таунсенд (США, Q).