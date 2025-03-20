Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей иронично оценил свою текущую физическую форму.

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) ранее опубликовала подборку лучших моментов Маррея на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) в 2024 году. Тогда Энди дошёл до третьего круга, где проиграл чеху Томашу Махачу.

«Если бы видели, как я передвигаюсь сейчас, вы бы не поверили, что это было всего 12 месяцев назад», — отреагировал на видео Маррей в социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Завершивший карьеру Маррей в данный момент тоже находится в Майами, однако в новой роли – он приехал на турнир в качестве тренера серба Новака Джоковича.