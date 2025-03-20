Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей иронично оценил свою текущую физическую форму

Энди Маррей иронично оценил свою текущую физическую форму
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей иронично оценил свою текущую физическую форму.

Ассоциация лаун-тенниса (LTA) ранее опубликовала подборку лучших моментов Маррея на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) в 2024 году. Тогда Энди дошёл до третьего круга, где проиграл чеху Томашу Махачу.

«Если бы видели, как я передвигаюсь сейчас, вы бы не поверили, что это было всего 12 месяцев назад», — отреагировал на видео Маррей в социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Завершивший карьеру Маррей в данный момент тоже находится в Майами, однако в новой роли – он приехал на турнир в качестве тренера серба Новака Джоковича.

Материалы по теме
Мирре во Флориде достались топ-американки и Швёнтек. Жеребьёвка Майами
Мирре во Флориде достались топ-американки и Швёнтек. Жеребьёвка Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android