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Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Майами

Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Майами
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом (51-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-1000 в Майами (США). Последний оказался сильнее португальца Нуну Боржеша (42-я ракетка мира) со счётом 7:6(7:2), 7:5 во встрече первого круга, которая завершилась только что.

Майами (м). 1-й круг
20 марта 2025, четверг. 18:05 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 2 		5
         
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

В своём последнем поединке Рублёв проиграл 35-й ракетке мира итальянскому теннисисту Маттео Арнальди (4:6, 5:7) в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Соревнования в Майами среди мужчин проходят с 19 по 30 марта. Призовой фонд турнира составил $9 193 540.

Действующим победителем турнира является лидер сегодняшнего рейтинга ATP итальянец Янник Синнер.

Турнирная сетка ATP-1000 в Майами
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