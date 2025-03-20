Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Майами

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом (51-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга хардового турнира категории ATP-1000 в Майами (США). Последний оказался сильнее португальца Нуну Боржеша (42-я ракетка мира) со счётом 7:6(7:2), 7:5 во встрече первого круга, которая завершилась только что.

В своём последнем поединке Рублёв проиграл 35-й ракетке мира итальянскому теннисисту Маттео Арнальди (4:6, 5:7) в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Соревнования в Майами среди мужчин проходят с 19 по 30 марта. Призовой фонд турнира составил $9 193 540.

Действующим победителем турнира является лидер сегодняшнего рейтинга ATP итальянец Янник Синнер.