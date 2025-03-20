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Видео: Шамиль Тарпищев лично поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост главы МОК

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев лично поздравил двукратную олимпийскую чемпионку по плаванию, 41-летнюю Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Соответствующим видео поделился министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв.

«Россия была и будет полноценным членом олимпийского движения», — подписал видео Дегтярёв.

Выборы прошли сегодня, 20 марта, в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Ковентри получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший.

Сегодня же Тарпищев был переизбран на пост члена МОК. По результатам голосования Тарпищев получил 104 голоса, «против» — один человек.