Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Шамиль Тарпищев лично поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост главы МОК

Видео: Шамиль Тарпищев лично поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост главы МОК
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев лично поздравил двукратную олимпийскую чемпионку по плаванию, 41-летнюю Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Соответствующим видео поделился министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв.

«Россия была и будет полноценным членом олимпийского движения», — подписал видео Дегтярёв.

Выборы прошли сегодня, 20 марта, в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Ковентри получила абсолютное большинство голосов уже в первом раунде голосования, несмотря на таких авторитетных соперников, как Себастьян Коу и Хуан-Антонио Самаранч-младший.

Сегодня же Тарпищев был переизбран на пост члена МОК. По результатам голосования Тарпищев получил 104 голоса, «против» — один человек.

Материалы по теме
Президентом МОК впервые в истории стала женщина. Что это значит для России?
Президентом МОК впервые в истории стала женщина. Что это значит для России?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android