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Райлли Опелка вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, где сразится с Хольгером Руне

Райлли Опелка вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, где сразится с Хольгером Руне
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Бывшая 17-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка успешно стартовал на хардовом турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче первого круга ныне 114-й номер мирового рейтинга Опелка со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл соотечественника Кристофера Юбэнкса (104-я ракетка мира, WC).

Майами (м). 1-й круг
20 марта 2025, четверг. 19:10 МСК
Кристофер Юбэнкс
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Встреча Опелки с Юбэнксом продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Райлли 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Кристофера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Опелки в Майами станет 12-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне (11).

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