Райлли Опелка вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, где сразится с Хольгером Руне
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Бывшая 17-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка успешно стартовал на хардовом турнире серии «Мастерс» в Майами (США).
В матче первого круга ныне 114-й номер мирового рейтинга Опелка со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл соотечественника Кристофера Юбэнкса (104-я ракетка мира, WC).
Майами (м). 1-й круг
20 марта 2025, четверг. 19:10 МСК
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 4
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|7 7
Райлли Опелка
Р. Опелка
Встреча Опелки с Юбэнксом продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Райлли 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Кристофера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Опелки в Майами станет 12-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне (11).
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