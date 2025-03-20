Елена Рыбакина потерпела поражение от 20-летней американки на старте турнира в Майами

Чемпионка Уимблдона-2022, восьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провалила выступление на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Рыбакина (7) потерпела поражение в первом же для себя круге соревнований от 20-летней американки Эшлин Крюгер (40-я ракетка мира). Встреча Рыбакиной с Крюгер продлилась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Эшлин.

В рамках поединка Рыбакина пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Крюгер четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Крюгер в Майами станет финалистка US Open — 2021 канадка Лейла Фернандес (26-я ракетка мира).