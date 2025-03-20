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Елена Рыбакина потерпела поражение от 20-летней американки на старте турнира в Майами

Елена Рыбакина потерпела поражение от 20-летней американки на старте турнира в Майами
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Чемпионка Уимблдона-2022, восьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провалила выступление на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Рыбакина (7) потерпела поражение в первом же для себя круге соревнований от 20-летней американки Эшлин Крюгер (40-я ракетка мира). Встреча Рыбакиной с Крюгер продлилась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Эшлин.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 20:10 МСК
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В рамках поединка Рыбакина пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Крюгер четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Крюгер в Майами станет финалистка US Open — 2021 канадка Лейла Фернандес (26-я ракетка мира).

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