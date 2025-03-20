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Американка Эшлин Крюгер в матче с Рыбакиной одержала крупнейшую победу в карьере

Американка Эшлин Крюгер в матче с Рыбакиной одержала крупнейшую победу в карьере
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40-я ракетка мира, 20-летняя американская теннисистка Эшлин Крюгер в матче с чемпионкой Уимблдона-2022, восьмой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной одержала крупнейшую победу на уровне WTA.

Поединок Крюгер с Рыбакиной прошёл во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) и завершился со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Эшлин.

Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 20:10 МСК
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Крюгер впервые в карьере победила теннисистку из топ-10 мирового рейтинга. Интересно, что до этого у неё было шесть попыток это сделать, но во всех она не выиграла ни сета.

Следующей соперницей Крюгер в Майами станет финалистка US Open — 2021 канадка Лейла Фернандес (26-я ракетка мира).

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