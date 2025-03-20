Американка Эшлин Крюгер в матче с Рыбакиной одержала крупнейшую победу в карьере

40-я ракетка мира, 20-летняя американская теннисистка Эшлин Крюгер в матче с чемпионкой Уимблдона-2022, восьмой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной одержала крупнейшую победу на уровне WTA.

Поединок Крюгер с Рыбакиной прошёл во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) и завершился со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Эшлин.

Крюгер впервые в карьере победила теннисистку из топ-10 мирового рейтинга. Интересно, что до этого у неё было шесть попыток это сделать, но во всех она не выиграла ни сета.

Следующей соперницей Крюгер в Майами станет финалистка US Open — 2021 канадка Лейла Фернандес (26-я ракетка мира).