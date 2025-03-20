Американка Эшлин Крюгер в матче с Рыбакиной одержала крупнейшую победу в карьере
Поделиться
40-я ракетка мира, 20-летняя американская теннисистка Эшлин Крюгер в матче с чемпионкой Уимблдона-2022, восьмой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной одержала крупнейшую победу на уровне WTA.
Поединок Крюгер с Рыбакиной прошёл во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) и завершился со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Эшлин.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2025, четверг. 20:10 МСК
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Крюгер впервые в карьере победила теннисистку из топ-10 мирового рейтинга. Интересно, что до этого у неё было шесть попыток это сделать, но во всех она не выиграла ни сета.
Следующей соперницей Крюгер в Майами станет финалистка US Open — 2021 канадка Лейла Фернандес (26-я ракетка мира).
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 20 марта 2025
-
23:28
-
23:00
-
22:55
-
22:37
-
22:21
-
21:59
-
21:56
-
21:45
-
21:03
-
20:51
-
20:38
-
19:56
-
19:52
-
19:39
-
19:35
-
18:57
-
18:27
-
18:23
-
17:54
-
17:40
-
17:16
-
16:42
-
16:39
-
16:33
-
16:19
-
16:16
-
16:05
-
15:50
-
15:40
-
15:21
-
15:01
-
15:00
-
14:47
-
14:45
-
14:33